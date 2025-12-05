Аллеи героев СВО появятся во всех населенных пунктах Кубани

К губернатору Краснодарского края на «Прямой линии» обратилась жительница поселка Афипского Северского района Людмила Гузева. От имени жителей поселка она попросила создать аллею славы в память жителей, ушедших на СВО.



Вениамин Кондратьев заявил, что нужно утвердить программу, по которой аллеи героев участников СВО должны появиться в каждом муниципалитете.

Губернатор обратился к главам муниципалитетов с просьбой уделить внимание этому вопросу. В пример он привел Краснодар, где создается сквер героев.

«Это будет в начале улицы Красной, где собор Александра Невского. Там будет стоять величественный монумент. А там, где сквер Покрышкина был, построят другой монумент. Это будет Площадь героев. Это надо делать, чтобы помнили. Конечно, аллея героев участника СВО она должна быть не просто в каждом районе — в каждом поселении», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что такие аллеи важны не только для жителей населенных пунктов, но и для самих участников СВО.

«Это же приятно по-человечески. Значит, любят, значит, ждут. Это же по-человечески важно», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани поручил подготовить и принять в этом месяце соответствующую программу.

«В следующем году во всех муниципальных образованиях, во всех населенных пунктах, больших, маленьких, аллея героев должна быть. Тем более, если оттуда, оттуда призывались бойцы, либо просто ушли ребята добровольцами. Давайте в этом месяце утвердим эту программу, примем и максимально в следующем году реализуем повсеместно», — сказал Кондратьев.

Заместитель главы администрации Северского района Дмитрий Малов сообщил, что в поселке Афипском уже запланировано строительство аллеи героев. Она будет располагаться на территории парка. Открытие планируется 18 февраля 2026 года.

