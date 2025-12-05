Газ в дома в станице Плоской Новопокровского района подведут до конца 2026 года

Местные жители обратились на «Прямую линию» губернатора Вениамина Кондратьева и рассказали, что к их станице подвели газопровод, но газа в домах до сих пор нет.

Глава региона отметил, что в 2025 году 1,3 млрд рублей выделили на газификацию в Краснодарском крае. И газификация на Кубани — 83%, остались только самые труднодоступные населенные пункты.

Губернатор Краснодарского края обратился к своему заместителю Евгению Пергуну. Как доложил вице-губернатор, газификация Новопокровского района — 72%. В станице уже построили газопровод высокого давления, однако пока нет распределительных сетей.

Предполагается, что до 1 февраля 2026 здесь появится первый абонент, после чего местные жители смогут стать участниками программы бесплатной догазификации.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поручил разобраться с длительным отключением воды в Курганинске.

Подпишись, здесь всегда интересно.