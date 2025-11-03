Над регионами России ночью 3 ноября уничтожили 64 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО поздно вечером в воскресенье и в течение ночи понедельника отражали очередную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с 23:00 2 ноября до 7:00 3 ноября перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата. Больше всего дронов сбили в Ростовской и Саратовской областях. Над этими регионами уничтожили 29 БПЛА.

Еще 4 беспилотника обезвредили в Волгоградской области, по одному — сбили в небе над территориями Белгородской области и Ставропольского края, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Краснодарском крае ночью также объявляли угрозу падения беспилотных летательных аппаратов. Беспилотную опасность в регионе ввели в 00:20 3 ноября. Отбой объявили в 6:06.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 9:00 до 12:00 2 ноября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над территорией Краснодарского края удалось ликвидировать 14 БПЛА. Над акваторией Черного моря — один беспилотник.

