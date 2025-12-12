Над регионами России ночью 12 декабря сбили 90 украинских БПЛА

В ночь на пятницу ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего над регионами РФ уничтожили 90 беспилотников, три из которых перехватили и ликвидировали над акваторией Черного моря. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 63.

Восемь вражеских БПЛА уничтожили над Ярославской областью, четыре — над Московским регионом. По три дрона перехватили над Смоленской и Тверской областями, по два — над Тамбовской и Тульской.

Еще по одному беспилотнику ликвидировали в неде над Орловской и Ростовской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте также: в Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную ночью 12 декабря. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 1:22 до 6:49.

