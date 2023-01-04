Над морем в Севастополе сбили два беспилотника ВСУ
Происшествия
04.01.2023 10:30
Об этом утром 4 января рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев
«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — написал Развожаев в Telegram.
Глава Севастополя подчеркнул, что все службы города работают в штатном режиме.
Ранее Севастополь подвергся атаке беспилотников противника 2 января. В тот день военные сбили над морем два БПЛА ВСУ, сообщает RT.
Читайте также: глава Ростовской области призвал жителей не паниковать из-за информации о работе ПВО. 3 января в 22:07 и 22:08 в пригороде Ростова-на-Дону в небе были видны вспышки. Прозвучали два громких хлопка.
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