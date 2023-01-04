Над морем в Севастополе сбили два беспилотника ВСУ

Об этом утром 4 января рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — написал Развожаев в Telegram.

Глава Севастополя подчеркнул, что все службы города работают в штатном режиме.

Ранее Севастополь подвергся атаке беспилотников противника 2 января. В тот день военные сбили над морем два БПЛА ВСУ, сообщает RT.

Читайте также: глава Ростовской области призвал жителей не паниковать из-за информации о работе ПВО. 3 января в 22:07 и 22:08 в пригороде Ростова-на-Дону в небе были видны вспышки. Прозвучали два громких хлопка.