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Над морем в Севастополе сбили два беспилотника ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nad-morem-v-sevastopole-sbili-dva-bespilotnika-vsu
Над морем в Севастополе сбили два беспилотника ВСУ
Фото portsinfo.ru

Об этом утром 4 января рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — написал Развожаев в Telegram.

Глава Севастополя подчеркнул, что все службы города работают в штатном режиме.

Ранее Севастополь подвергся атаке беспилотников противника 2 января. В тот день военные сбили над морем два БПЛА ВСУ, сообщает RT.

Читайте также: глава Ростовской области призвал жителей не паниковать из-за информации о работе ПВО. 3 января в 22:07 и 22:08 в пригороде Ростова-на-Дону в небе были видны вспышки. Прозвучали два громких хлопка.

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