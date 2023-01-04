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Глава Ростовской области призвал жителей не паниковать из-за информации о работе ПВО

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-rostovskoj-oblasti-prizval-zhitelej-ne-panikovat-iz-za-informatsii-o-rabote-pvo
Глава Ростовской области призвал жителей не паниковать из-за информации о работе ПВО
Фото из соцсетей

Вечером 3 января в соцсетях появилась информация, что над территорией Ростовской области, в том числе в окрестностях Ростова-на-Дону, сработали системы ПВО.

В 22:07 и 22:08 в пригороде Ростова-на-Дону в небе были видны вспышки. Прозвучали два громких хлопка, сообщает ТАСС.

Появившуюся в соцсетях информацию о хлопках в небе прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — написал Голубев в Telegram.

Читайте также: запрет на использование беспилотников и ограничения для грузовиков ввели в Ростовской области. Указ об ограничениях в сфере транспорта 21 декабря подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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