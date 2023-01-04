Глава Ростовской области призвал жителей не паниковать из-за информации о работе ПВО
Происшествия
04.01.2023 09:33
Вечером 3 января в соцсетях появилась информация, что над территорией Ростовской области, в том числе в окрестностях Ростова-на-Дону, сработали системы ПВО.
В 22:07 и 22:08 в пригороде Ростова-на-Дону в небе были видны вспышки. Прозвучали два громких хлопка, сообщает ТАСС.
Появившуюся в соцсетях информацию о хлопках в небе прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — написал Голубев в Telegram.
Читайте также: запрет на использование беспилотников и ограничения для грузовиков ввели в Ростовской области. Указ об ограничениях в сфере транспорта 21 декабря подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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