Над Азовским морем сбили украинскую ракету

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать южную территорию России 21 декабря около 15:00.

Дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ обнаружили ракету ВСУ над акваторией Азовского моря и уничтожили ее, сообщает Министерство обороны России.

В связи с ракетной атакой для безопасности автомобилистов на время перекрыли движение по Крымскому мосту — с 15:08 до 16:13. По данным на 17:00, с обеих сторон моста отсутствуют затруднения в проезде.

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