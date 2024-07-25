Начиненный взрывчаткой гидроцикл нашли у берегов Турции

Гидроцикл с взрывоопасными компонентами заметили у берегов Стамбула утром 25 июля.

Очевидцы сообщили о находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты оттащили гидроцикл на берег. Во время осмотра, помимо взрывчатки, на нем обнаружили камеры видеонаблюдения.

Сейчас найденный гидроцикл исследуют военные в специальном месте. Предположительно, он принадлежал украинским военным, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Haber Global.

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