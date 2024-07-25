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Четыре БПЛА сбиты и два безэкипажных катера уничтожены ночью в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-bpla-sbity-i-dva-bezekipazhnyh-katera-unichtozheny-nochyu-v-chernom-more
Четыре БПЛА сбиты и два безэкипажных катера уничтожены ночью в Черном море
Фото Минобороны РФ

Российская система ПВО ночью 25 июля ликвидировала 11 беспилотников в разных регионах страны.

В течение минувшей ночи четыре беспилотника сбили над Курской областью, три — над Белгородской.

Кроме того, еще четыре БПЛА перехватили и уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря.

«Также в течение ночи в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма», — сообщает Минобороны РФ.

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