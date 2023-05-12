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Начальника службы спасения Сочи оштрафовали за незаконные поездки на служебном автомобиле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nachalnika-sluzhby-spaseniya-sochi-oshtrafovali-za-nezakonnye-poezdki-na-sluzhebnom-avtomobile
Начальника службы спасения Сочи оштрафовали за незаконные поездки на служебном автомобиле
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Начальник службы спасения Сочи брал служебный автомобиль в выходные дни для личных поездок.

Это нарушение выявили сотрудники прокуратуры во время проверки соблюдения законодательства при использовании муниципального имущества в МКУ «Служба спасения Сочи».

За незаконное пользование служебным автомобилем на руководителя службы спасения Сочи составили административный протокол за самоуправство. Суд назначил ему наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно КоаП РФ за самоуправство для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей.

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