Начальника штаба МВД в Новороссийске уволили через суд из-за сокрытия доходов

Начальник краевого ГУ МВД Владимир Андреев подписал приказ об освобождении полковника полиции Александра Тоцкойнова от занимаемой должности в связи с утратой доверия еще в прошлом году.

Основанием для этого стали нарушения, выявленные во время прокурорской проверки. Выяснилось, что Тоцкойнов в 2019 и 2020 годах предоставил недостоверные и неполные данные об имуществе и доходах. В частности, он попытался скрыть кредит в банке на 3 млн рублей, доходы своего ребенка и доходы по вкладу в банке.

Однако начальник штаба МВД в Новороссийске отказался покидать свой пост и попробовал добиться справедливости в суде. Он оспорил приказ руководителя в Первомайском суде Краснодара. Полицейский пытался доказать, что не хотел предоставлять недостоверную информацию о доходах. По его мнению, такая ситуация возникла из-за отчетов банков.

В марте Первомайский суд отказал Тоцкойнову в удовлетворении иска к ГУ МВД по Краснодарскому краю. Апелляционная коллегия крайсуда восстановила полковника в должности. Но четвертый кассационный суд отменил это решение и оставил в силе первоначальное решение Первомайского суда.

Теперь Тоцкойнов намерен обратиться в Верховный суд России, чтобы вернуться на свою должность, сообщает «Ъ-Кубань».

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