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Началась реконструкция участка дороги Даховская — плато Лаго-Наки в Адыгее

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nachalas-rekonstruktsiya-uchastka-dorogi-dahovskaya-plato-lago-naki-v-adygee?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Началась реконструкция участка дороги Даховская — плато Лаго-Наки в Адыгее
Фото t.me/minstroyrf

Продолжается создание горнолыжного экокурорта Лагонаки. По федеральной программе «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» приступили к реконструкции подъездной дороги Даховская — плато Лаго-Наки.

Строительные работы проведут на участке протяженностью 965 м. Завершить реконструкцию автомобильной дороги и ввести ее в эксплуатацию планируют в конце 2023 года.

Кроме того, по итогам реализации проекта на участке появится автостоянка на 122 машиноместа, в том числе с местами для инвалидов. Также здесь проведут благоустройство территории, сообщает пресс-служба Минстроя РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для строительства курорта «Лагонаки» в муниципальную собственность перевели 53 га земли.

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