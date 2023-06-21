Началась реконструкция участка дороги Даховская — плато Лаго-Наки в Адыгее

Продолжается создание горнолыжного экокурорта Лагонаки. По федеральной программе «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» приступили к реконструкции подъездной дороги Даховская — плато Лаго-Наки.

Строительные работы проведут на участке протяженностью 965 м. Завершить реконструкцию автомобильной дороги и ввести ее в эксплуатацию планируют в конце 2023 года.

Кроме того, по итогам реализации проекта на участке появится автостоянка на 122 машиноместа, в том числе с местами для инвалидов. Также здесь проведут благоустройство территории, сообщает пресс-служба Минстроя РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для строительства курорта «Лагонаки» в муниципальную собственность перевели 53 га земли.