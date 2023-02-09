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Началась эвакуация бурого медведя из разорившегося сафари-парка в Сочи. Видео

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nachalas-evakuatsiya-burogo-medvedya-iz-razorivshegosya-safari-parka-v-sochi-video
Видео t.me/sochigeograf

Специалисты Сочинского географического сообщества, «Россетей» и спасатели готовят клетку с медведем Винни к погрузке и переезду из села Ахштырь.

Медведя отправят на место передержки в районе села Монастырь. Дальнейшую судьбу зверя определят после переговоров с Ассоциацией зоопарков, сообщает пресс-служба Сочинского географического общества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», медведя из разоренного сафари-парка 9 февраля перевезут на базу Сочинского географического общества. Он будет на частной территории члена общества. Для медведя подготовят комфортный вольер — зверь будет оставаться там, пока ему не найдут другое место.

Сообщается, что им уже интересуются организации по защите диких животных из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

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