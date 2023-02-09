Началась эвакуация бурого медведя из разорившегося сафари-парка в Сочи. Видео

Специалисты Сочинского географического сообщества, «Россетей» и спасатели готовят клетку с медведем Винни к погрузке и переезду из села Ахштырь.

Медведя отправят на место передержки в районе села Монастырь. Дальнейшую судьбу зверя определят после переговоров с Ассоциацией зоопарков, сообщает пресс-служба Сочинского географического общества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», медведя из разоренного сафари-парка 9 февраля перевезут на базу Сочинского географического общества. Он будет на частной территории члена общества. Для медведя подготовят комфортный вольер — зверь будет оставаться там, пока ему не найдут другое место.

Сообщается, что им уже интересуются организации по защите диких животных из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.