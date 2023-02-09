Началась эвакуация бурого медведя из разорившегося сафари-парка в Сочи. Видео
Общество
09.02.2023 11:20
Специалисты Сочинского географического сообщества, «Россетей» и спасатели готовят клетку с медведем Винни к погрузке и переезду из села Ахштырь.
Медведя отправят на место передержки в районе села Монастырь. Дальнейшую судьбу зверя определят после переговоров с Ассоциацией зоопарков, сообщает пресс-служба Сочинского географического общества.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», медведя из разоренного сафари-парка 9 февраля перевезут на базу Сочинского географического общества. Он будет на частной территории члена общества. Для медведя подготовят комфортный вольер — зверь будет оставаться там, пока ему не найдут другое место.
Сообщается, что им уже интересуются организации по защите диких животных из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- «Цифровой двойник» Анапы выявил более 3,6 тыс. неучтенных земельных участков
- В Краснодаре пешеходные зоны чистят от снега более 600 человек и 34 единицы спецтехники
- Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М