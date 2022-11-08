Набор туриста и детский конструктор: в Сочи двое мужчин сломали забор и обокрали дом

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже в полицию Сочи обратились владельцы частного дома в поселке Красная Поляна. Они сообщили, что из дома пропали личные вещи, туристические рюкзаки, сумки и палатки, музыкальная колонка, строительные инструменты и набор детского конструктора.

Сумму ущерба двум потерпевшим оценили в 215 тыс. рублей. Полицейские осмотрели дом и прилегающую территорию. Выяснилось, что неизвестные злоумышленники проникли на участок, выломав секции забора с тыльной стороны дома.

В лесу неподалеку от места преступления правоохранители нашли украденные вещи. Они установили наблюдение за схроном и вскоре задержали подозреваемых. Выяснилось, что один из них — 34-летний местный житель, второй оказался приезжим из Свердловской области. 45-летний мужчина находился в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге.

На подозреваемых завели уголовное дело за кражу. Мужчинам грозит до пяти лет колонии. В настоящее время они находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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