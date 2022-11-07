На Кубани будут судить троих домушников, срезавших замки с гаражей шлифовальной машинкой

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Армавира завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте от 23 лет до 31 года, которых обвиняют в кражах.

По данным следствия, в течение полугода в Армавире и в Лабинске злоумышленники проникали в дачи, сараи, гаражи и дворы и похищали имущество. Воры использовали углошлифовальную машинку. С ее помощью они срезали дверные замки. Похищенное имущество злоумышленники перевозили на взятых в аренду машинах и сдавали на металлолом. В результате ущерб 23 пострадавшим превысил 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В марте 31-летний злоумышленник стал очевидцем ДТП. Он оказывал помощь пострадавшему и украл из его кармана телефон и банковскую карту. Позже злоумышленник перевел себе все деньги и пользовался похищенной картой в магазинах.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемые находились под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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