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Набор на новый учебный год стартует в «Кванториумах» Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nabor-na-novyj-uchebnyj-god-startuet-v-kvantoriumah-krasnodarskogo-kraya
Набор на новый учебный год стартует в «Кванториумах» Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Бесплатные занятия проводят по аэротехнологии, биотехнологии, робототехнике, альтернативной энергетике, IT-технологиям и хайтеку.

Филиалы технопарка работают в Краснодаре — на улице Рашпилевской, 36/2, Северной, 309 и Черкасской, 71/1, в Новороссийске — на проспекте Ленина, 88.

Документы начнут принимать в сентябре. Чтобы записать ребенка в любой из филиалов, нужно принести оригинал паспорта родителя, свидетельство о рождении или копию паспорта ребенка и СНИЛС.

Подробную информацию можно уточнить на официальном сайте технопарка или по телефону 8 (861) 259 81-46, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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