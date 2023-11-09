Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Набиуллина назвала главную проблему российской экономики

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/nabiullina-nazvala-glavnuyu-problemu-rossijskoj-ekonomiki
Набиуллина назвала главную проблему российской экономики
Эльвира Набиуллина. Фото пресс-службы президента РФ

Председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала текущую ситуацию в экономике страны на заседании комитетов Государственной Думы, на котором обсуждались основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие годы.

«Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий», — отметила глава Банка России.

Набиуллина уточнила, что Банк России получает информацию по важным вопросам от 13 тыс. отечественных компаний, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: уровень безработицы в Краснодарском крае достиг минимума за всю историю – 1,5%. Об этом 2 октября на расширенном планерном совещании сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях