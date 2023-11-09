Набиуллина назвала главную проблему российской экономики

Председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала текущую ситуацию в экономике страны на заседании комитетов Государственной Думы, на котором обсуждались основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие годы.

«Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий», — отметила глава Банка России.

Набиуллина уточнила, что Банк России получает информацию по важным вопросам от 13 тыс. отечественных компаний, сообщает РИА «Новости».

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