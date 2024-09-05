Набил колеса сигаретами: BMW с контрабандой поймали на таможне в Сочи

BMW X5, прибывший из Абхазии, задержали вечером 4 сентября на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни.

Таможенники обратили внимание, что колеса автомобиля выглядят неестественно. Иномарку направили на осмотр с применением МИДК. Сканирование подтвердило, что в колесах имеются посторонние предметы.

В передних и задних колесах BMW обнаружили 1 тыс. 290 пачек сигарет BUSINESS ROYALS, произведенных в Дубае. В общей сложности, изъято 25 тыс. 800 сигарет.

Сигареты перевозились без российских акцизных марок и обязательной маркировки. Контрабанду и автомобиль изъяли.

Стоимость незаконно ввозимых сигарет, по оценкам экспертизы, составила порядка 200 тыс. рублей. Это является крупным размером. На контрабандиста завели уголовное дело. Ему грозит штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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