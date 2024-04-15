Набережную приводят в порядок по нацпроекту в Крымском районе

Набережную вдоль реки Адагум в Крымске благоустраивают поэтапно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На объекте уже проложили кабель электроосвещения, установили закладные для устройства опор электроосвещения, завезли инертные материалы, а также проводятся планировка участка и подготовительные работы для заливки бетоном детской и спортивной площадок, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.

«До осени предстоит обустроить каждую из функциональных зон современными тренажерами и комплексами, а места для спокойного отдыха и пеших прогулок оборудуют малыми архитектурными формами и навесами», ― добавил он.

Во время обновления систем освещения установят декоративную подсветку отдельных зон. Также на набережной проведут ландшафтное озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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