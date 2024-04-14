Парк и 4 дворовых территории благоустроят по нацпроекту в Новокубанском районе

В прошлом году в Новокубанске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начали приводить в порядок зеленую зону на улице Ленинградской.

В рамках первого этапа сделали пешеходные зоны, установили детские и спортивную площадки и малые архитектурные формы. В марте этого года приступили к работам второго этапа благоустройства.

«В этом году предстоят работы по асфальтированию проездов и площадок, обновление систем освещения и озеленение. Сейчас на объекте готовят основание под проезды и парковки, завозят грунт для озеленения», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Также по нацпроекту до конца года в Новокубанске благоустроят четырех дворовых территории на улице Московской возле домов № 40, 42 и 42А, а также на улице Нева возле дома № 34. Работы стартовали 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 30 апреля проходит Всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства в 2025 году. Проголосовать можно на сайте проекта, авторизовавшись на портале «Госуслуги».