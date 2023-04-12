Набережную Геленджика практически полностью закроют для проезда транспорта
Общество
12.04.2023 13:31
Исключение составят только автомобили экстренных служб или спецтранспорт в случае ЧС.
Об этом 12 апреля сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. Он подчеркнул, что набережная — это место исключительно для прогулок.
«Договорились с руководством правоохранительного блока максимально очистить прогулочную зону от транспорта. Движение механического транспорта будет ограничено максимально», — написал Богодистов в Telegram.
Также он поручил усилить контроль за несанкционированной парковкой на Платановой аллее. Чтобы исключить возможность парковки в этой зоне, планируют установить боллард. Также там будут регулярно проводить рейды сотрудники Госавтоинспекции.
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