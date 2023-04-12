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Набережную Геленджика практически полностью закроют для проезда транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/naberezhnuyu-gelendzhika-prakticheski-polnostyu-zakroyut-dlya-proezda-transporta
Набережную Геленджика практически полностью закроют для проезда транспорта
Фото t.me/BogodistovAA

Исключение составят только автомобили экстренных служб или спецтранспорт в случае ЧС.

Об этом 12 апреля сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. Он подчеркнул, что набережная — это место исключительно для прогулок.

«Договорились с руководством правоохранительного блока максимально очистить прогулочную зону от транспорта. Движение механического транспорта будет ограничено максимально», — написал Богодистов в Telegram.

Также он поручил усилить контроль за несанкционированной парковкой на Платановой аллее. Чтобы исключить возможность парковки в этой зоне, планируют установить боллард. Также там будут регулярно проводить рейды сотрудники Госавтоинспекции.

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