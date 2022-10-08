На железнодорожном вокзале Анапы развернули оперштаб для распределения туристов

Фото пресс-службы администрации Анапы.

Оперативный штаб на курорте развернули из-за временного ограничения движения транспорта на Крымском мосту.

Ж/д вокзал Анапы уже принял один состав с более 300 пассажирами. В ближайшее время туда прибудут еще пять пассажирских поездов на 1,2 тыс. человек.

«Работает консультационный пункт, всем нуждающимся во временных пунктах пребывания, обеспечивают транспортировку и размещение в анапских здравницах. В настоящее время уже разместили около 250 человек», — сообщает пресс-служба Анапы.

На месте работают экстренные службы. Организовали подвоз питьевой воды.

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