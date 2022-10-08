Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На железнодорожном вокзале Анапы развернули оперштаб для распределения туристов

Общество
08.10.2022 15:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-zheleznodorozhnom-vokzale-anapy-razvernuli-opershtab-dlya-raspredeleniya-turistov
На железнодорожном вокзале Анапы развернули оперштаб для распределения туристов
Фото пресс-службы администрации Анапы.

Оперативный штаб на курорте развернули из-за временного ограничения движения транспорта на Крымском мосту.

Ж/д вокзал Анапы уже принял один состав с более 300 пассажирами. В ближайшее время туда прибудут еще пять пассажирских поездов на 1,2 тыс. человек.

«Работает консультационный пункт, всем нуждающимся во временных пунктах пребывания, обеспечивают транспортировку и размещение в анапских здравницах. В настоящее время уже разместили около 250 человек», — сообщает пресс-служба Анапы.

На месте работают экстренные службы. Организовали подвоз питьевой воды.

Читайте также: движение поездов на Крымском мосту возобновят 8 октября в 20:00.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
  2. Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Краснодаре экс-судья просит признать себя невменяемым
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
  5. В Новороссийске из-за найденной 100-килограммовой авиабомбы эвакуировали людей
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях