На ж/д вокзале Анапы открыли зал ожидания для маломобильных пассажиров

Новый зал для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья на железнодорожном вокзале города-курорта оснащен всем необходимым: специальным оборудованием для слабослышащих, удобными местами, кнопкой вызова персонала.

С помощью справочных видеотерминалов, установленных около зала ожидания, маломобильные пассажиры смогут проконсультироваться со специалистами и узнать всю необходимую информацию, в том числе на жестовом языке.

Помимо Анапы новый зал ожидания для пассажиров с ОВЗ открыли в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба РЖД.

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