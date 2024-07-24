Еще одну платформу планируют добавить на ж/д вокзале Горячего Ключа к 2030 году

Благоустройство железнодорожного вокзала Горячего Ключа обсудили в мэрии 24 июля. Совещание провел замглавы по вопросам ЖКХ Евгений Калиоропуло.

Сейчас Горячий Ключ в качестве узловой станции ежедневно принимает десятки поездов и тысячи пассажиров. Однако реконструкция вокзала давно не проводилась.

«Наш вокзал — это ворота к Черноморскому побережью, и уже сейчас он выглядит, мягко говоря, абсолютно неконкурентно», — отметили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Объект находится в ведомстве РЖД, самостоятельно власти не имеют права проводить там работы.

На совещании стало известно, что к 2026 году РЖД планируют провести реконструкцию во внутреннем павильоне ж/д вокзала, а к 2030 — сделать ремонт на платформе и добавить еще одну.

Также планируется привести в порядок прилегающую территорию. Кроме того, власти Горячего Ключа сейчас ведут переговоры с потенциальным инвестором, чтобы благоустроить участок от виадука на М-4 до самого вокзала.

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