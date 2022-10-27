На ж/д станции ДНР случился крупный пожар после ночного обстрела со стороны Украины

Видео канала «Кубань 24»

Ночью в результате обстрела Шахтерска загорелись 12 цистерн с топливом.

Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать. После обстрела Вооруженными силами Украины загорелись частные дома и помещения автовокзала. Спасатели боролись с пламенем несколько часов, пожар был потушен.

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