На ж/д переезде под Краснодаром 2 февраля на 12 часов ограничат движение транспорта
Общество
02.02.2023 18:05
В поселке Южном Динского района на железнодорожном переезде 1608 км направления «разъезд Витаминный» проведут аварийные работы по ремонту полотна.
Их выполнят с 20:00 2 февраля до 8:00 3 февраля. На это время на ж/д переезде частично закроют движение для автомобилей.
Во время проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде выставят сигналистов, сообщает пресс-служба администрации Динского района.
Читайте также: в центре Краснодара 12 февраля перекроют движение на трех улицах. В этот день в краевой столице пройдет памятная акция «Краснодар 1943. Живая история». Она состоится в 19:00 возле памятника Советским воинам-освободителям на улице Постовой, 32.
Популярные новости
- Девушку с редким осложнением желчнокаменной болезни спасли хирурги в Краснодаре
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
- Выехал на пути перед поездом: стали известны подробности ДТП в Усть-Лабинском районе
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России