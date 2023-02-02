Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На ж/д переезде под Краснодаром 2 февраля на 12 часов ограничат движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-zh-d-pereezde-pod-krasnodarom-2-fevralya-na-12-chasov-ogranichat-dvizhenie-transporta
На ж/д переезде под Краснодаром 2 февраля на 12 часов ограничат движение транспорта
Фото пресс-службы администрации Динского района

В поселке Южном Динского района на железнодорожном переезде 1608 км направления «разъезд Витаминный» проведут аварийные работы по ремонту полотна.

Их выполнят с 20:00 2 февраля до 8:00 3 февраля. На это время на ж/д переезде частично закроют движение для автомобилей.

Во время проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде выставят сигналистов, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Читайте также: в центре Краснодара 12 февраля перекроют движение на трех улицах. В этот день в краевой столице пройдет памятная акция «Краснодар 1943. Живая история». Она состоится в 19:00 возле памятника Советским воинам-освободителям на улице Постовой, 32.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Девушку с редким осложнением желчнокаменной болезни спасли хирурги в Краснодаре
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Выехал на пути перед поездом: стали известны подробности ДТП в Усть-Лабинском районе
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях