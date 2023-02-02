На ж/д переезде под Краснодаром 2 февраля на 12 часов ограничат движение транспорта

В поселке Южном Динского района на железнодорожном переезде 1608 км направления «разъезд Витаминный» проведут аварийные работы по ремонту полотна.

Их выполнят с 20:00 2 февраля до 8:00 3 февраля. На это время на ж/д переезде частично закроют движение для автомобилей.

Во время проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде выставят сигналистов, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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