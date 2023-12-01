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На ж/д переезде под Анапой из-за ремонта 1 декабря ограничат движение машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-zh-d-pereezde-pod-anapoj-iz-za-remonta-1-dekabrya-ogranichat-dvizhenie-mashin
На ж/д переезде под Анапой из-за ремонта 1 декабря ограничат движение машин
Фото пресс-службы администрации Анапы

Плановые работы начнутся вечером 1 декабря на железнодорожном переезде на 57-м километре трассы Джигинка — Крымск в селе Юровка.

По данным железнодорожников, с 19:00 1 декабря до 3:00 2 декабря на переезде будут вести работы по замене рельс. В связи с этим движение автотранспорта будет проводиться реверсивно по одной стороне дороги.

На месте будет работать регулировщик, чтобы не допустить возникновения автомобильных пробок, сообщает пресс-служба администрации Анапа.

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