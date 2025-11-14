На Земле завершилась вторая по мощности за последние 5 лет магнитная буря

Магнитная буря продолжалась 42 часа. В норму геомагнитный фон пришел около полуночи 14 ноября.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сейчас геомагнитные индексы «упали на самое дно». Это, по словам специалистов, обычная ситуация после магнитной бури.

Геомагнитный шторм продолжался 42 часа и стал самым сильным в этом году и вошел в тройку сильнейших за последние пять лет. Случаи, когда уровень бури достигал значения G4.7 и выше, в текущем солнечном цикле фиксировались 10-12 мая 2024 года (высший уровень G5) и 10-11 октября 2024 года, которая по силе была такой же, как и завершившаяся сегодня, но оказалась более короткой. Все остальные события с начала 2020 года имели более низкие пиковые значения.

Сейчас сохраняется остаточная повышенная скорость солнечного ветра. Она составляет около 600 км/с и превышает обычные значения примерно в 1,5 раза. Но все параметры межпланетной плазмы вернулись в норму.

Активная область, взрывы в которой и стали причиной произошедшей бури, взрывную активность не утратила, но сместилась к краю Солнца. Теперь новые взрывы там на Землю не повлияют.

Сейчас на Солнце наблюдается очень сильная асимметрия активности. Почти все крупные центры находятся на одной половине звезды. Она из-за вращения Солнца то поворачивается с сторону Земли, то уходит на обратную сторону. Сейчас к Земле выходит спокойная сторона. Это обещает минимум недельную передышку, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в Telegram.

