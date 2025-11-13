Астроном Назаров объяснил, почему Сатурн «теряет» кольца

Астрономы начали наблюдать одно из самых интересных космических событий — Сатурн «теряет» свои кольца. Это явление можно рассмотреть даже в любительские телескопы.

Эффект исчезновения колец Сатурна возникает потому, что из-за его наклона кольца перестают быть видимыми с поверхности Земли.

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров объяснил, что Сатурн повернулся к Земле ребром своих колец и теперь находится в одной плоскости с нашей планетой.

«Поскольку кольца у него очень тонкие — толщина меньше 1 км при диаметре 250 тыс. км — то для землян они выглядят тонкой полоской, буквально тончайшей ниточкой», — сказал Назаров.

Пик этого космического события придется на 25 ноября, тогда кольца станут максимально невидимыми. По словам астрономов, в следующий раз Сатурн будет «терять» кольца только через 15 лет.

«Фактически можно говорить, что кольца Сатурна повернуты под минимальным углом к Земле в течение всего ноября. Потому что разница с тем, что мы видим сейчас, и тем, как станет 25 числа, будет очень небольшой — менее 1%», — цитирует астронома «КП»-Крым».

