На заваленные мусором контейнерные площадки пожаловались жители Краснодара

Отходы, которые продолжают скапливаться, вышли за пределы контейнерных площадок и начали захватывать прилегающие территории. Это портит внешний вид улицы Учительской в поселке Индустриальном и не только.

«Контейнерная площадка на улице Учительской перестала справляться со своей функцией. Теперь она больше напоминает свалку, которая продолжает расти. Пакеты с бытовыми отходами, сухие ветки, старые автомобильные шины — здесь есть все, кроме главного — своевременного вывоза», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Ксения Возжанникова.

Нина Чернецкая ежедневно выходит из дома и наблюдает малоприятную картину. По ее словам, куча мусора здесь постоянно. Всем поселком обращались в различные инстанции, но проблема не решается.

«Сколько можно биться, сколько можно говорить об этом, достучаться невозможно, все говорят, что это наши проблемы», — говорит жительница поселка Индустриального Нина Чернецкая.

Мусорка находится рядом с местным храмом и заходит на его прилегающую территорию. Местные жители говорят, что эта земля освящена, а свалка оскверняет ее.

«Поскольку мусорки завалены, мне приходится обходить. Это не очень удобно, и запах неприятный», — рассказывает житель поселка Индустриального Аркадий Миронов.

В поселке мусор скопился не только на улице Учительской, но и на других. Местные жители поделились кадрами, на которых каждая контейнерная площадка завалена отходами и ветками. По их словам, убирают только мусорные баки, а остальное остается.

«С каждым годом все хуже и хуже, мусорки переполняются, баки вывозят, через два-три часа они все переполнены. Летом тут настоящая вонь и крысы», — сетует жительница поселка Индустриального Янина Бордулева.

Журналисты обратились в мусороуборочную компанию, чтобы узнать, почему проблема не решается. Сотрудники компании ответили, что вывоз отходов из баков осуществляется регулярно. На прилегающей территории его нужно утилизировать определенными способами, потому что любой растительный мусор выбрасывать на обычные контейнерные площадки запрещено.

«Ветки можно измельчать в щепку, использовать на собственных участках для подцепки тропинок, грядок и клумб, ветки диаметром до 5 см можно добавлять в компост. Также можно обратиться в специализированные организации, имеющие разрешение на утилизации этих отходов», — говорит заместитель начальника отдела логистики мусороуборочной компании Виктор Долудин.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

«Ветки, спилы деревьев, порубочные остатки и другие растительные отходы не относятся к ТКО и не должны выбрасываться в обычные мусорные баки. Это нарушение влечет административную ответственность: для физических лиц штраф составляет от 2 до 3 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара.

В департаменте пообещали разобраться в ситуации, в ближайшее время стихийные свалки уберут.

