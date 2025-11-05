Logo
Происшествия
На Кубани регоператора оштрафовали на 400 тыс. рублей за невывоз мусора
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В ходе проверки прокуратура Курганинского района выявила несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. 

Установили, что с января по апрель 2025 года региональный оператор ООО «Экоцентр», занимающийся сбором коммунальных отходов в Курганинском районе, не вывез мусор согласно установленному графику. 

В результате выявленных нарушений в отношении ООО «Экоцентр» вынесли постановление, после чего отдел Федеральной службы в  сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора.

В числе первых участников проекта — Новороссийск, Краснодар, Анапа, Армавир, Белореченский район и два населенных пункта Туапсинского округа.

