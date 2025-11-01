На Кубани запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора

В Краснодарском крае стартовал пилотный проект по внедрению двухпоточной системы раздельного сбора мусора.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Она охватит шесть муниципалитетов региона.

В числе первых участников проекта — Новороссийск, Краснодар, Анапа, Армавир, Белореченский район и два населенных пункта Туапсинского района. За каждым муниципалитетом закреплен свой региональный оператор, который уже приступил к организации новой системы сбора отходов.

«Вовлеченность населения в процесс раздельного сбора отходов является ключевым условием успешной реализации проекта. Благодаря совместным усилиям региональных операторов и жителей края мы формируем современную систему обращения с отходами», — отметила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Мария Краснощекова.

Полное внедрение двухпоточной системы на пилотных площадках планируется завершить до 16 ноября 2025 года. Новая система позволит увеличить объем перерабатываемых отходов и сократить объем захораниваемого мусора.

Проект направлен на достижение показателей Указа Президента РФ по увеличению доли вторичных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот. Это важный шаг в создании циклической экономики и снижении экологической нагрузки на окружающую среду, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Читайте также: конкурс на лучший пилотный проект по обращению с ТКО стартовал на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.