На запасные аэродромы отправили четыре рейса, летевших в Краснодар

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили утром 21 ноября.

Об этом в 10:00 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Из-за ограничений на запасные аэродромы ушли четыре рейсы. В частности, в Сочи направили рейсы Самарканд — Краснодар авиакомпания «Азимут» и Ташкент — Краснодар авиакомпании Uzbekistan Airlines. В Ставрополь полетел рейс Екатеринбург — Краснодар авиакомпании «Победа», в Геленджик — рейс Екатеринбург — Краснодар авиакомпании «Аэрофлот», сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

По данным онлайн-табло воздушной гавани краевого центра на 10:00, на вылет задерживаются четыре рейса в Махачкалу, Москву, Стамбул и Казань. С опозданием в Краснодар прилетят рейсы из Москвы, Махачкалы, Сочи, Казани и Стамбула.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», временные ограничения в аэропорту Краснодара ввели 21 ноября около 6:00. Причиной такого решения стала объявленная в крае угроза беспилотной опасности.

