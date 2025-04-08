На запах канализации от реки пожаловались жители поселка Восток под Армавиром

Неизвестные сливают в реку в поселке Восток нечистоты. Уже вторую неделю местные жители жалуются на удушливый запах канализации в поселке.

Местные жители пожаловались, что из-за сливания нечистот — в речке не осталось жизни. В марте они написали обращения в администрацию и другие профильные ведомства.

«Я знаю, что полицией запрашивается материал по видеокамерам, которые могут зафиксировать автомобили в тех местах», — сказал глава администрации Приреченского сельского округа Армавира Сергей Клименко.

Жители Востока еще до реакции властей самостоятельно исследовали окрестности несколько дней. Они обнаружили место слива нечистот в их балку далеко за пределами поселка. В экологическом бедствии подозревают ассенизаторов.

По информации минприроды края — в Армавире участились случаи несанкционированного сброса канализационных отходов ассенизаторами.

«Министерством природных ресурсов Краснодарского края совместно с сотрудниками органов внутренних дел и специалистами администрации муниципального образования Армавира проводится работа по установлению транспортных средств и их собственников с целью принятия мер в пределах компетенции к лицам, допускающим нарушения природоохранного законодательства», — сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

К делу подключилась и краевая прокуратура.

«Прокуратурой Армавира организована проверка, по результатам которой будут установлены виновные лица и привлечены к ответственности», — отметил старший помощник прокурора Краснодарского кая Антон Лопатин.

Читайте также: затон Старица неожиданно окрасился в ярко-розовый цвет в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.