На юге России за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников

В ночь на 22 августа Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать территорию РФ при помощи 28 БПЛА.

Дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили 13 беспилотников над Волгоградской областью и еще 7 — над Ростовской.

Кроме того, украинские БПЛА сбили над Белгородской областью — 4, Воронежской — 2, Курской и Брянской областями — по 1, сообщает RT.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил в Telegram, что в результате атаки БПЛА противника повреждения объектов не зафиксировали, пострадавших нет.

Читайте также: более 40 украинских беспилотников сбили ночью 21 августа над территорией России.