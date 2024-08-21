Более 40 украинских беспилотников сбили ночью над территорией России

Всего в течение ночи на 21 августа атакам ВСУ с применением БПЛА подверглись 5 регионов России.

По данным Минобороны РФ, над Московской областью сбили 11 беспилотников, над Брянской — 23, над Белгородской — 6, над Калужской — 3, над Курской — 2.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ этой ночью предприняли одну из самых масштабных попыток атаковать столицу беспилотниками за все время, сообщает RT.