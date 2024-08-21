Более 40 украинских беспилотников сбили ночью над территорией России
Происшествия
21.08.2024 07:27
Всего в течение ночи на 21 августа атакам ВСУ с применением БПЛА подверглись 5 регионов России.
По данным Минобороны РФ, над Московской областью сбили 11 беспилотников, над Брянской — 23, над Белгородской — 6, над Калужской — 3, над Курской — 2.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ этой ночью предприняли одну из самых масштабных попыток атаковать столицу беспилотниками за все время, сообщает RT.
Читайте также: украинские беспилотники атаковали Пролетарск в Ростовской области в ночь на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, возник пожар. После атаки дронов при тушении возгорания пострадали 18 человек, их доставили в больницу.