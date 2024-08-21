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Более 40 украинских беспилотников сбили ночью над территорией России

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-ukrainskih-bespilotnikov-sbili-nochyu-nad-territoriej-rossii
Более 40 украинских беспилотников сбили ночью над территорией России
Фото t.me/mod_russia

Всего в течение ночи на 21 августа атакам ВСУ с применением БПЛА подверглись 5 регионов России.

По данным Минобороны РФ, над Московской областью сбили 11 беспилотников, над Брянской — 23, над Белгородской — 6, над Калужской — 3, над Курской — 2.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ этой ночью предприняли одну из самых масштабных попыток атаковать столицу беспилотниками за все время, сообщает RT.

Читайте также: украинские беспилотники атаковали Пролетарск в Ростовской области в ночь на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, возник пожар. После атаки дронов при тушении возгорания пострадали 18 человек, их доставили в больницу.

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