На юге России за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины в ночь на 16 июля снова попытались атаковать территорию РФ с помощью БПЛА.

Дежурные силы ПВО сбили над территорией ЮФО сразу 10 украинских беспилотников: девять в Ростовской области и еще один над Черным морем в районе западного побережья Крыма.

Кроме того, за ночь по одному БПЛА противника уничтожили в Воронежской, Курской и Белгородской областях, сообщает RT.

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