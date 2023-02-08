На юге России в ближайшие дни усилятся морозы
Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. Она отметила, что наиболее низкие температуры на юге страны установятся в Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской области, а также в Калмыкии.
«Аномально холодная погода на юге страны сохранится. Более того, до 11 февраля морозы усилятся. Особенно это касается ночных заморозков, ночные температуры будут еще градусов на 5-7 ниже», — рассказала она.
Специалист «Фобоса» добавила, что температура воздуха в ЮФО сейчас ниже климатической нормы на 4-8 градусов. При этом установившиеся на юге страны морозы не являются экстремальными для начала февраля.
По словам Котилевской, несмотря на усиление морозов, на территории ЮФО снегопады будут постепенно ослабевать и со временем прекратятся. Ветер сохранится, но скорость его порывов снизится. Так, порывы ветра в Новороссийске в ближайшие дни снизятся с 30 м/с до 20 м/с, сообщает ТАСС.
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