На юге России в ближайшие дни усилятся морозы

Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. Она отметила, что наиболее низкие температуры на юге страны установятся в Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской области, а также в Калмыкии.

«Аномально холодная погода на юге страны сохранится. Более того, до 11 февраля морозы усилятся. Особенно это касается ночных заморозков, ночные температуры будут еще градусов на 5-7 ниже», — рассказала она.

Специалист «Фобоса» добавила, что температура воздуха в ЮФО сейчас ниже климатической нормы на 4-8 градусов. При этом установившиеся на юге страны морозы не являются экстремальными для начала февраля.

По словам Котилевской, несмотря на усиление морозов, на территории ЮФО снегопады будут постепенно ослабевать и со временем прекратятся. Ветер сохранится, но скорость его порывов снизится. Так, порывы ветра в Новороссийске в ближайшие дни снизятся с 30 м/с до 20 м/с, сообщает ТАСС.

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