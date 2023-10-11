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На Яблоновском мосту в октябре уложат последний слой асфальта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-yablonovskom-mostu-v-oktyabre-ulozhat-poslednij-sloj-asfalta?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
На Яблоновском мосту в октябре уложат последний слой асфальта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы по укладке финального слоя асфальта запланированы с 16 по 18 октября.

По словам главного инженера фирмы-поррядчика «СтройЮгРегион» Ивана Дейнеги, основная часть работ по строительству моста будет завершена к концу ноября. После укладки асфальта новый мост между Краснодаром и Адыгеей откроют полностью — запустят по две полосы в каждом направлении.

Точная дата открытия Яблоновского моста пока что неизвестна, но в ноябре мост будет функционировать полностью, сообщает BFM Кубань.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открытие Яблоновского моста состоялось 17 июня. К строительству нового Яблоновского моста приступили осенью 2019 года, и планировали завершить работы в 2024 году. Однако строительство завершили значительно раньше намеченного срока. Работы на Яблоновском мосту планируют полностью завершить к концу этого года.

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