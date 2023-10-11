На Яблоновском мосту в октябре уложат последний слой асфальта

Работы по укладке финального слоя асфальта запланированы с 16 по 18 октября.

По словам главного инженера фирмы-поррядчика «СтройЮгРегион» Ивана Дейнеги, основная часть работ по строительству моста будет завершена к концу ноября. После укладки асфальта новый мост между Краснодаром и Адыгеей откроют полностью — запустят по две полосы в каждом направлении.

Точная дата открытия Яблоновского моста пока что неизвестна, но в ноябре мост будет функционировать полностью, сообщает BFM Кубань.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открытие Яблоновского моста состоялось 17 июня. К строительству нового Яблоновского моста приступили осенью 2019 года, и планировали завершить работы в 2024 году. Однако строительство завершили значительно раньше намеченного срока. Работы на Яблоновском мосту планируют полностью завершить к концу этого года.