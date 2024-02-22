На выставке «Россия» в Москве побывали 7 млн гостей

Международную выставку-форум «Россия» 22 февраля посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжский в Волгоградской области. Он побывал на ней вместе с супругой Анастасией и детьми 4-летней Екатериной и 8-летней Варварой.

«Для выставки «Россия» мы сегодня запланировали целый день, надеюсь, что все успеем посмотреть. Мы еще только начали осмотр, но уже в восторге — выставка оставляет волшебные впечатления. Дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно еще пока не определились», — поделился отец семейства.

Благодарность всем гостям выставки за проявленный интерес к экспозициям и активное участие в культурно-образовательной программе выразила генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Наталья Виртуозова. По ее словам, рекордные показатели посещаемости связаны с растущим интересом к выставке, а также со школьными каникулами.

«Для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей страны. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам», — отметила Виртуозова.

Гости получили в качестве подарка семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». Благодаря шестидневному туру можно увидеть основные символы Приладожья и узнать историю малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, легендарный Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия. Кроме того, для юбилейного гостя и членов его семьи провели экскурсию по экспозиции Ленинградской области.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить Всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. Выставка продлится до 8 июля 2024, сообщает пресс-служба выставки «Россия».

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