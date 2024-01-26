На выставке «Россия» в Москве открыли стелу в честь Ирины Караваевой

Очередная экспозиция появилась на «Аллее славы». Она символизирует достижения российских спортсменов на международной арене.

Одну из стел новой экспозиции «Аллеи славы» посвятили олимпийской чемпионке по прыжкам на батуте из Краснодара Ирине Караваевой. Она также является 12-кратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.

Ирина Караваева родилась в Краснодаре в 1975 году. Спортом она начала заниматься с 8 лет — начала с акробатики, а затем перешла в прыжки на батуте. Спортсменка стала первой в мире олимпийской чемпионкой в этой дисциплине на Олимпийских играх 2000 года, которые проходили в Сиднее.

Караваева является Заслуженным мастером спорта России и председателем Олимпийского совета Краснодарского края.

Читайте также: президент России Владимир Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до конца лета. Она открылась 4 ноября 2023 года в павильонах ВДНХ.