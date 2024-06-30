На выставке «Россия» в Москве 6 и 7 июля пройдут Дни Краснодара

Мероприятия пройдут на ВДНХ в павильоне № 75 на стенде Краснодарского края. Глава города Евгений Наумов вместе с разработчиками презентуют туристический бренд кубанской столицы.

«Команда города подготовила такую программу, чтобы каждую минуту гостям было интересно», — рассказал мэр.

На стенде пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, презентация брендбука и совместное создание картины. Глава города также планирует посетить выставку и рассказать, почему стоит приезжать в Краснодар. Он отметил, что самые активные участники стенда получат возможность познакомиться со столицей Кубани лично.

Представители креативного агентства, которые разрабатывали брендбук Краснодара, представят посетителям новый туристический символ города. Кроме того, краснодарский актер и шоумен Андрей Трегубов проведет викторину на знание истории Краснодара, его географического положения и символики. Главным призом для победителей станет путешествие на двоих в Краснодар.

Также все посетители экспозиции смогут принять участие в создании картины, посвященной Году семьи. Пройдет модный показ одежды и аксессуаров от местных дизайнеров «Краснодарский стиль».

На стенде будет транслироваться видеоролик о достижениях Краснодара, а также состоятся выступления творческих коллективов — народного ансамбля казачьей песни «Славица» и артистов ТО «Премьера» Ильи Филиппова и Армена Амбарцумяна, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: выставку «Россия» в Москве посетили уже 17 млн человек.