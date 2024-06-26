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Выставку «Россия» в Москве посетили уже 17 млн человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vystavku-rossiya-v-moskve-posetili-uzhe-17-mln-chelovek
Выставку «Россия» в Москве посетили уже 17 млн человек
Фото пресс-службы Выставки "Россия"

На Международной выставке-форуме «Россия» 26 июня встретили 17-миллионного посетителя.

Им стал Егор Морозов, который приехал на Выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном.

«Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что Выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть какая у нас большая и великая страна», — сказал житель Волгограда.

Гости получили подарки от Выставки «Россия» и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области», сообщает пресс-служба Выставки «Россия».

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