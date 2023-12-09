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На выставке «Россия» в Москве 15 декабря пройдет День Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vystavke-rossiya-v-moskve-15-dekabrya-projdet-den-krasnodarskogo-kraya
На выставке «Россия» в Москве 15 декабря пройдет День Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На выставке «Россия» в столице презентуют достижения и особенности культуры Кубани. 

День Краснодарского края стартует 15 декабря в полдень в Зоне культурных проектов павильона № 75 ВДНХ.

Сопровождать торжественную презентацию будут Кубанский казачий хор и духовой оркестр. ККХ выступит в павильоне «Наша культура» — начало в 13:30. Кубанский духовой оркестр представит фантазию на темы кубанских композиторов.

Стенд Кубани будет работать в особом режиме. Гостей ждут виртуальные экскурсии, презентация культурно-делового центра на Черноморском побережье «Геленджик-Арена», а также викторины, конкурсы, розыгрыши призов, фото- и автограф-сессии со знаменитостями. Кроме того, посетители смогут узнать секреты съемок фильма «Чебурашка» в Сочи. 

Звезды стенда Кубани

  • Шоумен Михаил Галустян
  • Резидент «Камеди Клаб» Демис Карибидис
  • Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов

Юмористы начнут встречу с поклонниками в 15:00, Григорьев-Апполонов — в 16:20. 

Что можно выиграть?

  • Путевка в Сочи
  • Мороженое от «Коровки из Кореновки»
  • Подарки от Бабы Яги из «Сочи Парка»

В зале «Регионы» с 15:30 представят потенциал экономики Краснодарского края, расскажут о научном вкладе региона и прорывных технологиях. 

Праздничный день завершит на главной сцене ВДНХ концерт творческих коллективов «Моя Родина — Кубань!», начало в 19:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках Дня Краснодарского края на выставке «Россия» лучшие рестораторы региона проведут мастер-классы на сцене фудхолла «Дом российской кухни».

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