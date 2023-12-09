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Кубанскую кухню на выставке «Россия» представят рестораторы Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskuyu-kuhnyu-na-vystavke-rossiya-predstavyat-restoratory-krasnodarskogo-kraya
Кубанскую кухню на выставке «Россия» представят рестораторы Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Восемь ведущих бренд-шефов и шеф-поваров Кубани 15 декабря в Москве проведут мастер-классы на сцене фудхолла «Дом российской кухни».

На представление «Кубань гастрономическая» гостей ждут с 16:30 до 22:00.

Все интересующиеся смогут открыть для себя пляжные чебуречки с мясом рапана, адлерскую форель с ботвой, шпинатом и мандарином, жареную барабулю, форшмак из сельди и хамсы.

Посетителям покажут, как готовят блюда кубанской кухни, расскажут об их культурной ценности, а также познакомят с лучшими кубанскими винами под аккомпанемент казачьих коллективов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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