На выходных в Краснодарском крае похолодает до -5 °С

По прогнозу синоптиков, 21 и 22 января на Кубани будет переменная облачность, без осадков. Местами будут гололед и туманы. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

В субботу температура воздуха днем поднимется до +5…+10 °С, а ночью опустится до +2…-3 °С. На Черноморском побережье днем +11…+16 °С, ночью +3…+8 °С. В горах днем +3…+8 °С, ночью -2…-7 °С. На Азовском побережье днем +5…+10 °С, ночью 0…+5 °С.

В воскресенье днем потеплеет до +3…+8 °С, а ночью похолодает до 0…-5 °С. На Черноморском побережье днем +10…+15 °С, ночью +3…+8 °С. В горах днем 0…+5 °С, ночью -5…-10 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: на реках Краснодарского края заметили ледоход и шугоход. Ледовые явления наблюдались 18 января на реке Кубань, а также в реках южной части Краснодарского края.