На реках Краснодарского края продолжается ледоход и шугоход
Общество
18.01.2023 18:37
Ледовые явления наблюдались 18 января на реке Кубань, а также в реках южной части Краснодарского края.
Так, на реках региона продолжается ледоход и шугоход (движение рыхлой массы внутриводного льда, состоящей из пластинчатых кристаллов). В некоторых водоемах, в том числе в Краснодарском водохранилище, наблюдают неполный ледостав.
В связи с пришедшим потеплением в ближайшие сутки в водоемах Кубани лед будет разрушаться, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло. По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.
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