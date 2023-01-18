На реках Краснодарского края продолжается ледоход и шугоход

Ледовые явления наблюдались 18 января на реке Кубань, а также в реках южной части Краснодарского края.

Так, на реках региона продолжается ледоход и шугоход (движение рыхлой массы внутриводного льда, состоящей из пластинчатых кристаллов). В некоторых водоемах, в том числе в Краснодарском водохранилище, наблюдают неполный ледостав.

В связи с пришедшим потеплением в ближайшие сутки в водоемах Кубани лед будет разрушаться, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло. По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.