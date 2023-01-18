Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
Общество
18.01.2023 17:48
По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Воздух днем прогреется до +8…+13 °С, а ночью температура опустится до 0…+5 °С. В южной половине края потеплеет до +18 °С. В горах днем +5…+10 °С, ночью -1…-6 °С.
На Черноморском побережье на Крещение воздух днем прогреется до +14…+19 °С, ночью ожидается +3…+8 °С. На участке между Анапой и Геленджиком будет ветер 9-14 м/с.
В Краснодаре 19 января потеплеет до +15 °С. Осадков и порывов ветра не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: в горах Сочи ожидается сход лавин. По прогнозу синоптиков, лавины могут сойти в течение недели в горах Красной Поляны на высоте более 1,5 тыс. м, а также в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии на высоте свыше 2,5 тыс. м.
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