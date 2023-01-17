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В горах Сочи ожидается сход лавин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-etoj-nedele-v-gorah-sochi-ozhidaetsya-shod-lavin
В горах Сочи ожидается сход лавин
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, сход лавин возможен в течение недели в горах Красной Поляны на высоте более 1,5 тыс. метров, а также в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии на высоте свыше 2,5 тыс. метров.

Ранее из-за высокой лавинной опасности в Сочи на курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» закрывали некоторые горнолыжные трассы для спуска.

Кроме того, до 22 января на Кубани, в Крыму и Севастополе прогнозируют риск снего-дождевых паводков. Ранее на реках края уровень воды поднялся до 135 см, без подтопления инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба ВНИИ ГО и ЧС МЧС России.

Спасатели рекомендуют при сходе лавин бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути, укрыться за стволом дерева или под скалой. При попадании под снежную массу нужно делать широкие движения, как при плавании. Необходимо расчистить воздушный карман руками и ногами до того, как снег успеет слежаться. В этот момент не рекомендуется кричать, чтобы сберечь воздух. Затем нужно подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, сгруппироваться и постараться расширить в снегу пространство перед лицом.

Читайте также: до +16 °С потеплеет 17 января в Краснодарском крае. По прогнозу синоптиков, во вторник на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков.

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