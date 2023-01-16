До +16 °С потеплеет 17 января в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, во вторник на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет туман и гололед.

Температура воздуха днем прогреется до +5…+10 °С, а ночью опустится до -1…-6 °С. В горах днем +2…+7 °С, ночью — -4…-9 °С. В южной части края потеплеет до +12…+14 °С. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 11-13 м/с.

На Черноморском побережье осадков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16 °С, а ночью опустятся до +2…-7 °С. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. На участке между Анапой и Геленджиком порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с.

В Краснодаре 17 января ожидается туман и гололед. Днем потеплеет до +9…+11 °С, а ночью похолодает до -2…-4 °С. Осадков не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.

«В Краснодарском крае ожидается потепление до +12 °С. В настоящее время выходить на лед категорически запрещено! О том, что выходить на лед опасно, напоминают многочисленные таблички, расположенные у водоемов. Почти во всех муниципальных образованиях службами спасения усилен контроль за выходом людей на лед», — говорится в сообщении ТЦМП ЧС Краснодарского края.

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